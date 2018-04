Jülich - Handwerk lernen und Naturschutz leisten

Jülich. Seit Anfang des Jahres trifft sich einmal pro Woche eine Gruppe von fleißigen Handwerkern, um zu sägen, zu hämmern und zu schleifen. Schüler der KGS Jülich üben den Umgang mit Holz und entsprechendem Werkzeug im Rahmen einer AG. Doch soll dieser Umgang laut Kursleiterin Susanne Czichowski auch einen Zweck haben.

So ergab sich die Idee, in Kooperation mit dem Naturschutzverein Koslar Nistkästen zu bauen, um die heimische Vogelwelt zu unterstützen. Mit dem Vorsitzenden Willi Prömpers und dem Schriftführer Hubert Jägers entstanden Woche für Woche mehr und mehr Einzelteile, die nun zu den ersten fertigen Nistkästen zusammengefügt werden konnten. Stolz zeigten die Schüler ihre Nistkästen, die bald in den heimischen Gärten oder auf dem Schulhof den Vögeln ein neues Zuhause bieten sollen. Alle sind sich einig, dass diese Form von Unterricht riesigen Spaß macht und einen guten Zweck erfüllt. Die KGS Jülich dankt dem Naturschutzverein Koslar für die ehrenamtliche Unterstützung.