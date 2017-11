Jülich.

Jörg Frings, Trainer beim FC Düren 77, sollte in einem Recht behalten. In seiner Auffassung nämlich, dass der Hambacher SV für ihn mit zum Favoritenkreis auf die Meisterschaft in der Kreisliga A zählen würden. „Die werden ganz oben an der Spitze mitmischen“, meinte er vor seinem Gastspiel im Stadion an der Sophienhöhe in Hambach, das allerdings nicht, wie von ihm erhofft, mit einem Punktgewinn beendet wurde.