Jülich.

Um ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro kämpfen ab Donnerstagabend in der Sporthalle an der Berliner Straße in Jülich insgesamt 35 Seniorenteams aus dem Fußballkreis Düren. Es geht um den Sparkassen-Hallencup 2017, der unter der Schirmherrschaft von Sparkassendirektor Uwe Willner ausgetragen wird.