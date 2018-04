Linnich/Paderborn.

Hat ein 43-Jähriger aus Krefeld in einem Gehöft in Linnich eine Marihuana-Plantage betrieben? Der Verdacht liegt nahe, wie jetzt in einem Prozess am Landgericht Paderborn deutlich wurde. Der Krefelder wurde zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt – weil er im berüchtigten „Horror-Haus“ von Höxter Drogen angebaut hatte.