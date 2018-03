Jülich - Gymnasium Zitadelle liegt mit 122 Anmeldungen vorn

Gymnasium Zitadelle liegt mit 122 Anmeldungen vorn Von: -vpu-

Letzte Aktualisierung: 9. März 2018, 13:48 Uhr

Jülich. Die Anmeldezahlen an den weiterführenden Schulen in der Jülich haben sich noch deutlich verändert. Der vor einer Woche im Schulausschuss mitgeteilte Stand ist deutlich höher, weil die Verwaltung irrtümlich eine Woche Anmeldefrist am Gymnasium Zitadelle nicht berücksichtigt hatte, erklärte Schulamtsleiter Gert Marx.