Jülich.

Die Herzogstadt ist geschichtsträchtig, auch im Untergrund. Unter dem Walramplatz zum Beispiel schlummern Reste der Römerstraße, des mittelalterlichen Gerberhandwerks und eine nach dem Krieg angelegte Künette (Abwasserkanal). Der Boden hat es also in sich, was bei Bauprojekten dort viele Fragen aufwirft und Risiken birgt.