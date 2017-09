Die ersten Termine

des Wettbewerbs

Für die Gründungs- und Wachstumsinitiative gibt es vor Beginn eine Informationsveranstaltung. Diese findet statt am 10. Oktober ab 8 Uhr bei Beans and Friends in Jülich, Aachener Straße 3-5.

Die Auftaktveranstaltung für den Kreis Düren ist am 9. November geplant, bis zum 4. Dezember müssen die Unternehmen sich für das Beraterprogramm angemeldet haben. Am 7. Juni findet die Prämierungsfeier im Aachener Krönungssaal statt.