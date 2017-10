Großer Schwimmwettkampf um den J-Cup: Simon He hat die Nase vorn

Jülich. Beim 9. J-Cup starteten jetzt im Jülicher Hallenbad in der Bongardstraße insgesamt zehn Vereine aus den Niederlanden und dem Schwimmbezirk Aachen. Über das Wochenende absolvierten 240 Aktive 1267 Starts.

In der Juniorwertung (Jahrgänge 2008/2009) über alle 50 Meter-Strecken teilten sich Jan Faulwetter vom VfR Übach-Palenberg und Julius Bodenburg vom der SG Erkelenz-Hückelhoven den ersten Platz. Den dritten Platz teilten sich Johanna Bodenbug (SG-Erkelenz-Hückelhoven) und Julia Löken vom Jülicher Wassersportverein (JWSV).

In der Sprintwertung kamen die 50 Meter-Strecken plus die 100 Meter Lagen in die Wertung. Hier erreichte Karl Nüssgens vom Brander SV den ersten Platz. Maike Strieder vom VfR Übach-Palenberg holte sich die Silbermedaille und den 3. Platz teilten sich Nikola Schubert vom SG Euregio Swim Team und Kim Giang vom VfR Übach-Palenberg

In der J-Cup Best Wertung über alle 100- und 200 Meter-Strecken kam Simon He vom JWSV auf den ersten, Tim Faulwetter vom VfR Übach-Palenberg auf den zweiten und Lukas Kürbig vom JWSV auf den dritten Platz.

Der Jülicher Wassersportverein 1923 e.V. als Ausrichter bedankt sich bei allen Teilnehmern und ganz besonders bei den Stadtwerken Jülich für die Zurverfügungstellung der Wasserflächen und die Anpassung der Wassertemperatur auf wettkampftaugliche 27°C.