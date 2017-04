Linnich.

Wer die Kantorin der evangelischen Kirchengemeinde in Linnich, Youna Park, kennt, weiß, dass sie immer wieder für eine Überraschung gut ist. Neben ihrer Arbeit als Organistin betreut und leitet sie auch den Gospelchor „Good News“ und unternahm mit ihm in der Vergangenheit bereits zweimal Ausflüge in die Klassik.