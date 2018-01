Siersdorf.

Auch im Jahr seines nunmehr 135-jährigen Bestehens konnte der Siersdorfer Theaterverein „Einigkeit“ in der Jahreshauptversammlung 2018 auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Neben den vorgesehenen Regularien in der Tagesordnung standen in diesem Jahr wiederum Ehrungen für verdienstvolle Jubilare im Mittelpunkt.