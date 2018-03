Dürboslar - Goldjubilar Rainer Müsers aus Dürboslar

Dürboslar.

Heute vor genau 50 Jahren, am 9. März 1968, wurde der jetzt in Dürboslar im Ruhestand lebende Rainer Müsers im Hohen Dom zu Aachen durch den damaligen Bischof Johannes Pohlschneider zum Priester geweiht. Und heute, am 9. März 2018, werden Rainer Müsers und seine noch lebenden Mitbrüder dort auch Goldenes Priesterjubiläum feiern.