Jülich.

Das 22. Gold Race Jülich ist erneut ein großer Erfolg geworden und hat die unterschiedlichsten Fahrzeuge in die Herzogstadt gelockt. Insgesamt 82 Oldtimer der unterschiedlichsten Baureihen- und Jahre hatten sich pünktlich morgens am Startpunkt am Grünen Haus in der Kleinen Rurstraße in Jülich eingefunden, um vom veranstaltenden MSC Huchem-Stammeln auf eine rund 200 Kilometer lange Strecke kreuz und quer durch das Grenzland geschickt zu werden.