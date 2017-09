Siersdorf.

Franz-Josef Tuttla (70) und Ehefrau Edeltraud (66), die in einem Mehrfamilienhaus an der Heinrich-Franken-Straße wohnen, ärgern sich seit drei Jahren über einen Wasserschaden an der Außenwand ihres Schlafzimmers: Das hölzerne Kopfteil ihres Bettes ist aufgequollen, ebenso die Rückseite eines Bildes, das an der Wand hängt. Die Tapete hat sich großflächig gelöst.