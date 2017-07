GGS Jülich-West schult kurz vor den Ferien auf Circus um

Koslar. „Manege frei!“ und „Applaus, Applaus“ heißt es bald in der Koslarer Grundschule, denn vom 9. Juli an gastiert der Circus Phantasia eine Woche lang auf dem Schulhof der GGS Jülich-West.

Für die Schülerinnen und Schüler sowie für deren Lehrerinnen beginnt dann – genau sechs Tage vor Beginn der Sommerferien – eine aufregende Projektwoche. Sie wird am Sonntag mit dem gemeinsamen Zeltaufbau von Eltern und Zirkusleuten starten und mit insgesamt vier Zirkusvorstellungen enden. Vorher sind alle Grundschüler eingeladen, den Zirkus genauer kennenzulernen und entsprechend ihrer Talente Darbietungen einzustudieren. In zwei Trainingsgruppen aufgeteilt lernen sie von den Profis des aus Soltau stammenden Zirkus‘, was man als Clown, Fakir, Jongleur, Zauberer, Akrobat oder Trapezkünstler können muss.

Nach zwei intensiven Tagen des Trainings und einer Generalprobe pro Gruppe werden die Koslarer Grundschüler jeweils zwei komplette Zirkusvorstellungen für ihre Eltern, Großeltern und alle übrigen Verwandten und Bekannten aufführen. Diese werden am 12. Juli um 17 Uhr, am 13. Juli um 15 und 19 Uhr, sowie am Freitag, 14. Juli, um 15 Uhr beginnen. Eintrittskarten sind nur jeweils vor den Vorstellungen für zehn Euro an der Zirkuskasse zu haben. Kinder zahlen fünf Euro.

Als Highlight für die Schulgemeinde wird der alljährliche Gottesdienst zum Abschluss des Schuljahres nicht in der Kirche, sondern im Zirkuszelt auf dem Schulhof gefeiert. Auch das Lehrerkollegium der GGS Jülich-West um Rektorin Stella Rath freut sich bereits darauf, dass die gesamte Schulgemeinschaft im Rahmen der Projektwoche die Gelegenheit erhält, Schule auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen. „Der Circus Phantasia mit seinem ausgesprochen gut strukturierten und sehr kindgemäßen Ansatz bietet unseren Schulkindern die Möglichkeit, eigene Talente und Fähigkeiten zu entdecken und zu erfahren, die außerhalb der herkömmlichen schulischen Leistungen liegen. Dies stärkt ihr Selbstwertgefühl und ermuntert sie dazu, neuen Aufgaben offen und neugierig zu begegnen“, ergänzt Stella Rath mit Blick auf die kommenden Tage.

Die Idee, an der Koslarer GGS eine Zirkuswoche zu veranstalten, ist schon einige Jahre alt. Sie wurde durch den Förderverein der Schule vor rund vier Jahren geboren und wird durch Spenden aus der damaligen Aktion „Radeln macht Schule“ mitfinanziert.