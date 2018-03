Stetternich - Gesellschaft Frohsinn: Der Umzug in den KuBa hat sich gelohnt

Stetternich. Nach einer äußerst erfolgreichen Zeit verabschiedete sich der langjährige Vorsitzende Wolfgang Schulz auf der Mitgliederversammlung der Gesellschaft Frohsinn aus seinem Amt. Wolfgang Schulz hatte den Vorsitz im Jahre 2008 übernommen und mit Begeisterung und Geschick die Fortführung der Tradition jährlicher Lieder- und Theaterabende betrieben.

In seiner Abschiedsbilanz stellte er fest, dass der 1880 gegründete Verein seit seiner Neubelebung in den 1990er Jahren nunmehr über 25 Jahre ununterbrochen aktiv war, auch wenn sich seitdem manche Rahmenbedingungen geändert haben.

So bedauerte Schulz, dass die jährlichen Veranstaltungen seit einigen Jahren nicht mehr in der Stetternicher Bürgerhalle durchgeführt werden können, weil dies angesichts der städtischen Auflagen unmöglich geworden sei. Der Umzug in den Jülicher Kulturbahnhof sei aber im Endeffekt gut gemeistert worden.

Das treue Stetternicher Publikum ist dem Frohsinn gefolgt, und neues Publikum konnte hinzugewonnen werden. Obwohl im Aufführungsraum des Kulturbahnhofs deutlich mehr Zuschauer Platz finden als zuvor in Stetternich, waren alle Vorstellungen seit dem Umzug restlos ausverkauft.

Männer- und Damenchor aktiv

Die Gesellschaft habe nach wie vor einen Männerchor sowie den Damenchor Tonalita, die beide von Inge Duwe geleitet werden. Er bedankte sich bei allen Vorstandskollegen, die über Jahre gemeinsam erfolgreich für den Verein tätig gewesen seien, und nannte namentlich die mit ihm zusammen ausscheidenden Maria und Josef Koch sowie Wolfgang Bauer und besonders Brigitte Pietzsch-Köhne, die über eine so lange Zeit das Jugendtheater betreute, aus dem der Verein immer wieder erfolgreich Nachwuchs für das Erwachsenentheater rekrutieren konnte. Dass der Verein heute weiter erfolgreich Theater spiele, sei auch ihr Verdienst.

Die anschließenden Vorstandswahlen machten ebenfalls die gelingende Verjüngung des Vereins deutlich. Neben den altgedienten Vereinsaktivisten Ursula Detemple, Kläre Durst, Hermann Haag, Yvonne Himstedt-Bardon, Shorty Küper, Claus Maas, Angelika Ponten-Drzewiecki und Rolf Speen wurden Meinhard Bock, Maik Boltes, Arne Körver sowie Martyna und Matthias Pelzer neu in den Vorstand gewählt.

Neuer Vorsitzender wurde der 35-jährige Sascha Massmann, der versprach, dass er den Verein im Sinne der Tradition fortführen und sich zugleich um noch mehr Einbindung jüngerer Leute bemühen wolle. Er dankte Wolfgang Schulz und den scheidenden Vorstandskollegen für ihre langjährige hingebungsvolle Tätigkeit und kündigte an, dass es auch in diesem Jahr wieder einen Lieder- und Theaterabend im KuBa geben werde – und zwar unter der Regie von Wolfgang Schulz, der nicht vorhat, sich aus dem aktiven Vereinsleben zurückzuziehen.