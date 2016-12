Geschichtsvereine Jülich und Opladen: „Intensives Jahr“

Jülich. „Auf ein sehr intensives Jahr“ blickten die kooperierenden Geschichtsvereine Jülich (JGV) und Opladen (OGV) traditionell „zwischen den Jahren“ im Restaurant „Am Hexenturm“ zurück. „So ein dichtes Jahr hat der Geschichtsverein seit seiner Gründung (1923) noch nicht hingelegt“, setzte der Jülicher Geschichtsvereinsvorsitzender Guido von Büren nach.

Wie berichtet füllten umfassende Jubiläumsaktivitäten um den 500. Geburtstag von Wilhelm V., Herzog von Jülich-Kleve-Berg und den 300. Todestag des Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz, Herzog von Jülich-Berg, das gemeinsame Veranstaltungsprogramm. „Noch rechtzeitig zum Projektende“ erschienen die beiden großen Publikationen „Adlige Frauen der Renaissance auf der Suche nach Freundschaft und Liebe“ zum Jubiläum „Wilhelm 500“ und das Kataloghandbuch „Das preußische Jahrhundert“, das die gleichnamige Doppelausstellung nachhaltig resümiert.

Die drei Studienreisen im ablaufenden Jubiläumsjahr waren „sehr erfolgreich und sehr gut besucht“, betonte der Opladener Geschichtsvereinsvorsitzende Michael Gutbier. „Wie auch alle anderen Veranstaltungen“, fügte von Büren hinzu. Die Vorträge im „Mittwochsclub“ wurden von jeweils 80 bis 100 Gästen gehört. Besonders freut von Büren die „Auszeichnung“ durch die regionalen Förderer, die den Kooperationspartnern dieses bestens gelungene Jahresprogramm vorab „zugetraut haben“.

Thematischer Schwerpunkt 2017 wird „500 Jahre Reformation“ sein. Auf ihren Spuren führt die größte der fünf Studienreisen vom 17. bis 21. Mai zu den drei großen, aufeinander abgestimmten nationalen Sonderausstellungen in Berlin, Wittenberg und Eisenach, aber auch zu Martin Luthers Eltern-, Geburts- und Sterbehaus im Mansfelder Land. Auch zwei Vorträge in der Mittwochsclubreihe, die diesmal thematisch „quer durch den Gemüsegarten geht“, behandeln den Themenkomplex. Bereits am 25. Januar referiert Susanne Richter zur Union der evangelischen Gemeinden im 19. Jahrhundert unter der Überschrift „Zwischen Beharren und Aufbruch“. Die Brücke zum Jubiläumsthema 2016 schlägt Thomas Kirchner am 25. Oktober in seinem Vortrag: „Herzog Wilhelm V. von Jülich-Kleve-Berg und die Reformation in der Reichsstadt Aachen“. Sowohl im „Jülicher Mittwochsclub“ als auch in den „Leverkusener Kamingesprächen“ referiert Maximilian Baur über den „eifrigen Kulturkämpfer und loyalen Staatsdiener“, Antonius Kardinal Fischer.

Passend zur Reformation werden in der Halbtagsexkursionsreihe „Zu Gast in...“ zwei evangelische Kirchen besucht, die 1792/94 in Reusrath erbaute Martin-Luther-Kirche und das barocke „Kleinod“, die evangelische Kirche in Linnich. Erwähnenswert ist die Studienreise zur „Documenta 14“ nach Kassel, die erstmals vom Kunstförderverein Kreis Düren unterstützt wird.

In die Themenreihe „Tagesfahrten“ passt der Besuch der konfessionsgeschichtlich interessanten Stadt Wuppertal zum Thema. Die „Würdige Jahresauftaktfahrt“ führt bereits am 21. Januar ist die Bundesstadt Bonn, diesmal wartet die Bundeskunsthalle und das LVR-LandesMuseum Bonn mit einer Doppelausstellung zur Geschichte des Rheins auf. Ziel einer Tagesfahrt ist auch das frisch eröffnete Ausstellungs- und Bildungszentrum „Forum Vogelsang“ in der Anlage der gleichnamigen ehemaligen NS-Ordensburg mitten im Nationalpark Eifel.

Aktionstage mit Beteiligung des Jülicher Geschichtsverein sind der „Internationale Museumstag“, der „Tag des Offenen Denkmals“ und die Fledermausnacht. Die Jülicher Bücherbörse findet am 5. März statt, die Mundartfreunde tagen wie gewohnt in der Regel am 1. Dienstag im Monat in der Christina-Stube.

Die Kooperation mit dem KuBa will der JGV im neuen Jahr fortführen. Bei Kaffee und Kuchen werden nach einer kurzen Einführung zwei „hoch gerühmte Dokumentarfilme“ gezeigt, nämlich „Hieronymus Bosch – Schöpfer der Teufel“ am 26. März und „Das große Museum“ am 24. September.

In Sachen Publikation tritt der JGV etwas kürzer. Er plant „nur“ die Bände 82/83/84 der Jülicher Geschichtsblätter. Die erfolgreiche Kooperation mit dem OGV wird natürlich fortgesetzt, unter anderem im Rahmen des gemeinsamen, bis 2018 angelegten Projekts „Euphorie und Neuanfang – Entwicklungen und Wahrnehmungen in europäischen Städten 1914 - 1918“. Ein Workshop zum Thema „Der Erste Weltkrieg in europäischen Heimaten“ findet im April in Bensberg statt, ein zweiter wird im März in Schwerte veranstaltet. „Quo vadis lokale Geschichtsarbeit“ überschrieb Michael Gutbier das Thema.

„Leichte personelle Veränderungen“ wird die Mitgliederversammlung des Jülicher Geschichtsvereins am 26. April bereithalten. Dr. Eberhardt Graffmann tritt nicht mehr zur Wiederwahl als zweiter Vorsitzender an. Die Leitung des umfangreichen JGV-Buchbestandes als Teil der Bibliothek des Museums Zitadelle wird Gunda Greve übernehmen.