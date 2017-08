Lich-Steinstraß.

Es waren, so konnten es zahlreiche Gäste und Besucher hören, bewegte Jahre, die die Germania in den 90 Jahren ihres Vereinsbestehens erlebte. Das war Anlass, während des Sommerfußball-Turniers eine kleine Geburtstagfeier zu starten, in deren Mittelpunkt die Ehrung von Vereinsmitgliedern stand.