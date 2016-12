Jülich.

„Wir sind froh und stolz, gerade in Zeiten des Bettenabbaus in Nordrhein-Westfalen in Jülich eine neue Abteilung einzurichten“, strahlt Gábor Szük, Geschäftsführer der Caritas Trägergesellschaft West ctw, sichtlich zufrieden. Seit Anfang November verfügt das St. Elisabeth-Krankenhaus in Trägerschaft der ctw über die neue Hauptfachabteilung für Geriatrie und interdisziplinäre Altersmedizin.