Jülich.

Gegründet vor 50 Jahren in Niederzier; vor zehn Jahren nach Jülich übergesiedelt – und jetzt aus dem Gewerbegebiet Königskamp, hinaus in alle Welt. Auf diesen kurzen Nenner kann man die Firmengeschichte der Geppert-Band GmbH bringen, die nun mit dem Bau einer neuen Produktionshalle ein weiteres Kapitel Firmengeschichte schreiben will.