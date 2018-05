Jülich - Genussbahnhof lädt zum Schlemmen ein

Jülich. Die „Open Air Genuss Saison“ startet: Von Donnerstag, 10., bis Samstag, 12. Mai, öffnet auf dem Außengelände des Kulturbahnhofs der 3. Genussbahnhof. Unter freiem Himmel darf drei Tage lang hemmungslos geschlemmt werden. Hausgemachte Köstlichkeiten von verschiedensten Köchen erwarten die Besucher.

Natürlich wieder mit dabei Mr. Ross M. Lynch vom Irish Pub. Man darf auf seine original Irish Tappas gespannt sein. Ob Tiroler Spezialitäten oder klassisches amerikanisches BBQ, auf dem Genussbahnhof bleiben keine kulinarischen Wünsche offen.

Passend dazu kann man in gemütlicher Atmosphäre auf dem Genussbahnhof ein Gläschen Wein genießen, und für die „Nicht-Wein-Trinker“ gibt es selbstverständlich auch ausreichend Möglichkeiten, es sich gut gehen zu lassen. Ob bei leckeren alkoholischen und alkoholfreien Cocktailvariationen am Cocktailwagen vom Bar-Event-Mobil oder bei Getränkespezialitäten aus Bayern, Irland, Mexico, Spanien, dem Sauerland oder Köln.

Der Genussbahnhof ist in jeder Hinsicht ein kulinarisches Eldorado für Jedermann. Kinder dürfen natürlich auch nicht zu kurz kommen. Für die kleinen Besucher vom Genussbahnhof gibt es eine Hüpfburg.

Das Schlemmer-Wochenende startet am Christi Himmelfahrtstag mit einem Vatertags-Special. Neben den Genussmöglichkeiten wird es diverse Attraktionen wie „Hau-den-Lukas“, „Wettnageln“ oder einen „Zapfkönig-Wettbewerb“ geben.

Abgerundet wird das Programm durch Live-Musik auf der Außenbühne in Kooperation mit DPVB Veranstaltungstechnik und Daniel von Büren. Am Freitag startet die Live-Musik um 18 Uhr mit der Formation „Summer of Love“. Das Trio verbreitet auf der Genussmeile mit ihren Rock und Pop Songs echtes Flower-Power-Feeling. Im Anschluss steigt die Band „Schmeisig“ auf die Open-Air-Bühne, und dann heißt es „Feine Klänge aus Köln – Musik zum Genießen“.

Am Samstag geht es in Zusammenarbeit mit dem Jülicher Jazzclub um 15 Uhr weiter mit der Aix-Dixie-Conncetion und einem Jazznachmittag. Ab 17 Uhr spielt die Jülicher Band „Brokum“ ihre Acoustic-Cover-Hits. Bevor um 20 Uhr die Stimmungskapelle der CCKG, „Les 6 Kölsch 1 Cola“, für gewohnt bombige Unterhaltung sorgt, werden DJ Chris & DJ Buto ab ca. 18 Uhr mit einem „Kölsch-Rock-Special“ das Genuss-Publikum verwöhnen. Alle Konzerte sind mit freiem Eintritt.

Der Genussbahnhof startet am Donnerstag (Vatertag) um 11 Uhr auf dem Gelände des Kulturbahnhofs, Bahnhofstraße 13. Freitag geht es ab 16 Uhr weiter (bis 23 Uhr) und Samstag öffnet der Genussbahnhof um 15 Uhr (bis 23 Uhr). Der Eintritt zum gesamten Festival-Wochenende ist frei. Am Freitag- und Samstagabend steigt in der KuBa-Kneipe jeweils ab 22 Uhr die große Genussbahnhof Aftershowparty mit DJ Buto, auch hier ist der Eintritt frei.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kuba-juelich.de oder www.facebook.com/kuba.juelich.