Linnich.

Sie stehen noch am Anfang ihres gemeinsamen Weges und arbeiten noch intensiv an ihrem Lebensentwurf. 2015 ist Etleva Flücken als Flüchtling aus Albanien nach Linnich gekommen und hat in der Unterkunft ihren Volker kennengelernt, der dort beim Sicherheitsdienst beschäftigt war. Ein Jahr später, im März 2016, hat das Paar geheiratet und ist nun dabei, den Alltag zu organisieren und sich zu finden.