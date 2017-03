Jülich.

Nach drei Jahre Umbauzeit ist es nun soweit: Die Freie evangelische Gemeinde Jülich zieht zum 1. April in ihr neues Gemeindezentrum an der Margaretenstraße 2 im Jülicher Heckfeld ein. Gleich am nächsten Tag, am Sonntag, 2. April, findet zu gewohnter Zeit um 10.30 Uhr der Gottesdienst in den neuen und größeren Räumlichkeiten statt. Dazu sind alle herzlich eingeladen.