Siersdorf.

„Alles, was uns verbindet und erfreut, hat uns heute in christlicher Gemeinschaft zusammengeführt“, so begrüßte der evangelische Praedikant Dieter Gatzke die Besucher des ersten ökumenischen Gemeinde- und Pfarrfestes auf dem Vorplatz an der Siersdorfer Johannes-Pfarrkirche.