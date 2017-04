Jülich.

„Es hat sich so ergeben“. So beantworteten Annika Liebich (17) und Monja Stettner (19) und auch Propst Josef Wolff die Frage zur Entstehung des Jugendkirchenprojektes. „Es gab schon Angebote. Es fehlte aber was. Das Projekt ist quasi aus den Jugendmessen entstanden“, sagte Stettner.