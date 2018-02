Jülich.

Einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Zweiten Bundesliga unternahmen die Tischtennis-Profis des TTC Indeland am Karnevalssamstag. Unbeirrt von jeglichem närrischen Treiben behielten Martin Allegro und Co. die Nerven und siegten mit 6:4 beim 1. FSV Mainz 05. Das Hinspiel hatten sie noch im November in eigener Halle verloren.