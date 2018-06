Dürboslar.

Schon an den Ortseingängen Dürboslars wird man in diesen Tagen mit Fahnen und Girlanden empfangen. So ist es hier, wenn Schützenfest ist. Das ist von alters her so. Das sind Traditionen. Hier pflegt man Gemeinschaft. Man steht zur St. Ursula-Schützenbruderschaft, die in diesen Tagen ihr Schützenfest feiert, wie immer unter Anteilnahme der Bevölkerung. Kaum einer steht hier abseits.