Fußballerinnen aus Langerwehe gewinnen Kreisfinale

Koslar. Bei den diesjährigen Kreismeisterschaften in der Sportart Fußball fand das Endspiel in der Wettkampfklasse III der Mädchen (Jahrgänge 2003 bis 2005) am vergangenen Montag auf dem Kunstrasenplatz in Koslar statt. Im Finale standen sich die Mädchenmannschaft des Gymnasiums Haus Overbach und die der Europaschule Langerwehe gegenüber.

In den ersten 30 Minuten hatten die Spielerinnen aus Langerwehe das Spiel trotz starken Gegenwinds unter Kontrolle und gingen mit zwei Toren durch Nina Kuster in Führung. Bis zur Pause hätten die Gäste aber noch deutlich höher führen können, mit insgesamt drei Lattentreffern stand das Glück aber nicht auf ihrer Seite.

In der zweiten Spielhälfte ließ das Spielniveau auf beiden Seiten etwas nach, bis die Heimmannschaft dann doch noch glücklich den Anschlusstreffer erzielte. Dadurch wurde die Schlussphase nochmal spannend. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung konnte sich die Mädchenmannschaft aus Langerwehe dann doch durchsetzen und gewann das Spiel mit 2:1.

Die Betreuerin und Sportlehrerin des Teams aus Langerwehe, Dr. Catharine Meyer, zeigte sich sehr stolz auf ihre Spielerinnen. Am Montag, 27. März, vertritt die Mädchenmannschaft nun in Köln in der Bezirkshauptrunde den Kreis Düren in der Altersklasse WK III.