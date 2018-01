Fußball ohne Atempause: Der 25. Sparkassen-Hallencup in Jülich beginnt Letzte Aktualisierung: 9. Januar 2018, 10:03 Uhr

Jülich. Viele Helferinnen und Helfer von Schwarz-Weiß Titz stehen in den Startlöchern, denn ab Donnerstagabend steht der A-Ligist als Ausrichter des diesjährigen Sparkassen-Hallencups bereit, um sicherlich wiederum viele Fußballfans in der Sporthalle an der Berliner Straße in Jülich zu begrüßen.