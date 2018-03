Fußball Kreisliga B: Rasenplätze in Jülich bleiben am Wochenende gesperrt Letzte Aktualisierung: 16. März 2018, 13:20 Uhr

Jülich. Einige Mannschaften in Gruppe 1 der Fußball-Kreisliga B sind im laufenden Jahr noch ohne jegliche Spielpraxis, obwohl schon der vierte offizielle Rückrundenspieltag ansteht. Dazu zählt auch Schlusslicht Gevenich, das am Samstag eigentlich beim Aufsteiger in Selgersdorf spielen sollte.