Jülich - „Frühstück 55+“: Sich herzgesund ernähren, ist einfach

Jülich.

Traditionell gestalten Ernährungslehre-Kurse des Mädchengymnasiums in Jülich das „Frühstück 55+“ des Caritas-Verbandes durch wertvolle Informationen im Bereich der Ernährungsberatung mit. In diesem Jahr referierten Schülerinnen des MGJ unter Anleitung ihrer Lehrerin Susanne Kremling und in Kooperation mit Ralf Cober, Gemeindereferent der Pfarrei Heilig Geist Jülich, im Andreashaus in Lich-Steinstraß zum Thema Herzgesundheit.