Jülich.

Milde Temperaturen und 3000 Primeln in den Geschäften der Werbegemeinschaft machen Lust auf ihr 13. Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag am 25. März von 10 bis 18 Uhr. Mindestens 37 Teilnehmer offerieren auf dem Marktplatz, in der Markt- und Kölnstraße ihr abwechslungsreiches Angebot.