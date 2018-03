Floßdorf - Frühjahrsaktionen des Forums Floßdorf

Floßdorf. Der Frühjahrsputz des Dorfes ist für Samstag, 17. März, geplant. Wer Zeit und Interesse hat, die Aktion zu unterstützen, wir gebeten, sich bei Ortsvorsteher Willi Jumpertz (Telefon 02462/2828) oder Cato Hilfert (Telefon 02462/4070) zu melden. Die Reinigungsaktion soll von 9 bis 12 Uhr erfolgen.

Die Teilnehmer werden gebeten, sich mit Besen, Schaufel und Schubkarre auf dem Burgbergplatz einzufinden. Auf diesem Wege appelliert das Forum Floßdorf noch einmal an alle Hundebesitzer, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner ordnungsgemäß zu entsorgen.

Weiterer Aktionspunkt des Dorf-Forums ist der Kirmessonntag. Dieser folgt traditionell 14 Tage nach Ostern. Der Termin hierfür ist Sonntag, 15. April, Nach der Messe um 10.30 Uhr mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder der Vereinigten Vereine, wird in der „Alten Dorfschule“ der Kirmesfrühschoppen gehalten. Ebenfalls wird dort ein Hobbykünstlermarkt angeboten.

Gleichzeitig laden einige Dorfbewohner zum Dorftrödelmarkt herzlich ein und bieten die auf Speichern und in Kellern aufbewahrte „Schätze“ zum Kauf an. Für das leibliche Wohl wird in der „Alten Dorfschule“ für die Besucher und Gäste bestens gesorgt, unter anderem mit einer Cafeteria. Die Einnahmeüberschüsse dieses Festes kommen der Dorfgemeinschaft wieder zugute.