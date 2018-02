Jülich - Frischer Wind im Jülicher Bonhoeffer-Haus

Jülich.

Nach abgeschlossener Renovierung weht jetzt mit den neuen Jugendmitarbeiterinnen ein frischer Wind durch das Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Jülich. Bettina Hippe und Asya Stobbe leiten ab sofort die Jugendarbeit für die evangelische Kirchengemeinde Jülich und werden am Sonntag im Gottesdienst offiziell in ihr Amt eingeführt.