Jülich.

Das ging nach neun Jahren plötzlich schnell. Am 26. Juli erhielten mehrere Bestatter in und um Jülich die Information, dass am 29. Juli die Gebühren im Friedhofswesen ganz massiv erhöht werden. Beschlossen hat das der Stadtrat am 29. Juni, am Freitag erfolgte die Amtliche Bekanntmachung im Stadtmagazin, so dass die Gebührensatzung heute in Kraft tritt.