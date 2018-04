Freialdenhoven - Freialdenhoven landet hart im Liga-Alltag

Freialdenhoven.

Der Pokalhit ist Vergangenheit, die Meisterschaft rückt wieder in den Vordergrund. Die Umstellung fiel Borussia Freialdenhoven merklich schwer. Gegen den angereisten TSC Euskirchen klappte das noch gar nicht. Freialdenhoven kassierte am Wochenende die höchste Niederlage in dieser Saison, das 1:4 (1:1) entsprach den Unterschieden auf dem Platz.