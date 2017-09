Frauenfußball-Kreisliga A: Grün-Weiß sorgt wieder für ein Torfestival Letzte Aktualisierung: 28. September 2017, 10:47 Uhr

Kreis Düren. In der Fußball-Kreisliga A der Frauen fand am vergangenen Wochenende der dritte Spieltag statt. SoccerLife Düren – SC Stetternich II 1:0 (1:0): Janina Serfling avancierte zur Matchwinnerin, denn ihr Tor in der 14. Spielminute bescherte SoccerLife Düren den Sieg im Spitzenspiel.