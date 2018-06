Frauen repräsentieren die St. Ursula Schützen Dürboslar Von: gre

Dürboslar. „Ein Leben ohne Feste wird öder Alltagstrott.“ Wie wahr wohl ist diese Feststellung gerade eines Priesters. Pfarrer Jürgen Frisch hat sie in der Festschrift der St. Ursula-Schützenbruderschaft Dürboslar niedergelegt, zu deren Präses er kürzlich ernannt worden ist. Als solcher stellt er sich gerne auf dem am kommenden Wochenende beginnenden Fest mit in den Vordergrund.