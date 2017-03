Zur Person

Dr. Stephan Binder ist 33 Jahre alt, stammt aus Eschweiler und lebt dort jetzt wieder, hat an der RWTH Aachen Biologie mit dem Schwerpunkt Biotechnologie studiert. Er ist verheiratet und erwartet mit seiner Frau das dritte Kind. Neben der RWTH hat er auch am Europäisches Labor für Molekularbiologie Heidelberg und am Robert Koch-Institut gearbeitet. Seine Doktorarbeit hat er im Forschungszentrum am Insitut für Bio- und Geowissenschaften in der Arbeitsgruppe von Dr. Lothar Eggeling angefertigt. Das Thema war die Entwicklung von Biosensoren, um hochproduktive Bakterienstämme zu isolieren.

Dr. Georg Schaumann ist 35 Jahre alt, lebt in Aachen, stammt aus Bonn, ist verheiratet und hat einen Sohn. Wie Binder hat er in Jülich promoviert. Studiert hat er in Aachen, Düsseldorf sowie Tübingen und Tokio. „Die Story unserer Firma beginnt mit unseren Dissertationen, die zeitgleich in Jülich zum gleichen Thema waren. Das ist die Keimzelle von SenseUp“, sagt Schaumann.