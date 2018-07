Kofferen.

Schönes Sommerwetter, zahlreiche gut gelaunte Besucher, tolle Musik, Außengastronomie und die eine oder andere Überraschung prägten die mehrtägigen Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum des Brauereigasthofes „McMüller‘s“ in Kofferen. Eine davon war sicherlich Walter Müllers Bühnendebüt als Sänger in der Konzertpause von „Professor Bottleneck & The Juke Kings“ am Freitagabend.