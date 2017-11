Körrenzig - Förderverein Wald- und Wiesenkinder der Kita St. Peter

Körrenzig. Rechtzeitig zum Silberjubiläum der Kita St. Peter Körrenzig erfolgte die Gründung des Fördervereins Wald- und Wiesenkinder.

14 Gründungsmitglieder beschlossen die Vereinssatzung und wählten den ersten Vorstand. Zu den Gründern zählen Mitarbeiter der Kita, Eltern, Mitglieder des Elternbeirats sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Körrenzig und Umgebung. Bei der Vereinsgründung freute sich der Verein insbesondere über die Unterstützung der Firmen Ingenieurbüro Kuffner, Gartencenter Bellandris Höppener, Sodekamp GmbH und Zaunfachmarkt Dresia.

Mit dem Schritt wurde der Grundstein für eine zielgerichtete Unterstützung der Kita gelegt. Der Förderverein bildet ein Netzwerk zwischen der Kita, dem Träger profinos, Eltern, den Mitgliedern und der Öffentlichkeit und sammelt Spenden für die Kita St. Peter.

Als erste Projekte werden in Abstimmung mit der Kindergartenleitung Ruth Carracedo die Neugestaltung des Rollenspielbereichs sowie die Einrichtung einer Kreativwerkstatt in einem Bauwagen in Angriff genommen.

Der neue Vorstand besteht aus Andrea Vieten (1. Vorsitzende), Jessica Gollnick (2. Vorsitzende) und Sabrina Königs (Kassiererin). Der neu gegründete Verein würde sich freuen, wenn viele Eltern, Großeltern, Mitbürger aus Körrenzig und den umliegenden Orten sowie Firmen durch einen Beitritt den Verein mit ihrer Mitgliedschaft unterstützen.

Antragsformulare liegen im Kindergarten, in der Kirche sowie der Metzgerei Alois Leonards aus oder können per E-Mail unter Wald-und-Wiesen-Kinder@gmx.de angefordert werden.