Jülicher Land.

„Wenn das so weiter geht...“ Vor einem Jahr waren Sätze wie dieser in allen Rathäusern zu hören, nicht nur im Jülicher Land. Die Sorge war groß, dass der Zustrom an Flüchtlingen so weitergehen könnte wie im Jahr 2015 und die Städte und Gemeinden deswegen keinen Platz mehr haben, um Menschen unterzubringen.