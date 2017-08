Jülich.

„Dass die Zitadelle auch Heimat für Fledermäuse ist, ist gar nicht so bekannt, und das wollen wir ändern.“ Mit diesen Worten begrüßte Dr. Christoph Fischer, Projektmanager im Museum Jülich, eine 20-köpfige „Abo Plus“-Lesergruppe unserer Zeitung plus sechs Kinder zur ersten Führung zur Fledermausnacht in der Zitadelle.