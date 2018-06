Linnich.

Gestiefelt und gespornt traten Linnichs Bürgermeisterin Marion Schunck-Zenker und Patricia Eschweiler, ihre rechte Hand im Bürgermeisterbüro, am Rurufer bei Floßdorf an, um bei einer Hegemaßnahme des Angelsportvereins Rurdorf zu helfen. „Das ist mal eine schöne Abwechslung“, schien Schunck-Zenker ganz froh über den Ausflug in die Natur.