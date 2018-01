Koslar - „Fidele Brüder“: Das Karnevalsprogramm steht

Koslar. Nach der weihnachtlichen „Unterbrechung“ können die Mitglieder der GKG „Fidele Brüder“ Koslar 1926 es kaum erwarten, dass es weiter geht. Für Sonntag, 14. Januar, lädt die GKG ab 11 Uhr in die Bürgerhalle Koslar zum Karnevalsbiwak ein.

Viele befreundete Karnevalsgesellschaften und natürlich die GKG-Kräfte stellen sich vor und präsentieren ihre Tollitäten und Tänze. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Am Nachmittag wird wie gehabt eine Cafeteria angeboten.

Die traditionelle Mundartmesse in der St.-Adelgundiskirche entfällt in diesem Jahr, die Vorbereitungen für 2019 laufen jedoch bereits auf Hochtouren.

Weiter geht es bereits am Samstag, 27. Januar, mit der Galasitzung. Auch in diesem Jahr ist es den Verantwortlichen wieder gelungen, ein Top-Programm auf die Beine zu stellen.

In dieser Session präsentiert die GKG ihren Besuchern einige Leckerbissen. Es wirken mit: Traditionelle Funkengarde Erkelenz, Martin Schopps, Miljö, Markus Krebs, Tanzgruppe „Fidele Sandhasen“ Oberlar, „Cat Ballou“, Frau Kühne, Klaus & Willi, Original Eschweiler sowie das GKG-Tanzmariechen Celina Meurer, Tanzpaar, Tanzgarde „Magic Stars“, Showtanzgruppe „Magic Diamonds“, Prinzengarde, Senat und Elferrat mit Sitzungspräsident Andreas Steinbusch. Die musikalische Begleitung übernimmt „Musik-Live“ Wolfgang Schiffer.

Der Vorverkauf ist im vollen Gange, Karten (25 Euro) mit Platzreservierung gibt es nur bei Marco Mundt, Rehweg 1 in Koslar, Telefon 02461/939596 oder Telefon 0179/2344286.

Mit Überraschungsgast

Ein Überraschungsgast wird die Kindersitzung am Sonntag, 28. Januar, zu einem besonderen Highlight machen. Kinderpräsident Max Scheidt lädt ab 14.30 Uhr ein und wird sich über viele Besucher sehr freuen. Kinder haben freien Eintritt.

Das Karnevalswochenende beginnt am Samstag, 10. Februar, mit der traditionellen Kostümparty inklusive Prämierung der schönsten Kostüme.

Traditionell am Sonntag, 11. Februar, heißt es wieder: „D‘r Zoch kütt“. Aufstellung zum großen Karnevalsumzug ist ab 12.30 Uhr an der Bürgerhalle. Im Anschluss folgt der närrische Ausklang in der Bürgerhalle.

Weitere Informationen oder aktuelle Neuigkeiten erhalten Interessierte auf der Webseite www.gkg-fidele-brueder-koslar.jimdo.com.