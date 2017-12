Jülich.

Die Feuerwehr ist eine der wichtigsten Stützen des deutschen Notfallsystems. Die verbreitete Annahme, dass es in Städten überwiegend Berufsfeuerwehren gibt, ist aber falsch. Auch in Jülich existiert eine Freiwillige Feuerwehr, mit einer Handvoll hauptamtlicher Kräfte. Trotzdem führen die Frauen und Männer in der Jülicher Wehr ihr „Hobby“ professionell aus, freiwillig und ohne Bezahlung.