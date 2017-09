Feuer in Dürener Mehrfamilienhaus: Brandursache noch unklar

Jülich. Die Dürener Feuerwehr musste in der Nacht auf Montag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus löschen. Wie es zu dem Brand in einer der Wohnungen kam, ist derzeit noch unbekannt. Fünf Bewohner mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ärztliche Behandlung.

Die Polizei erhielt gegen 2.20 den Notruf, dass es in der Schützenstraße brennt. Als die Feuerwehr am Brandort ankam, hatten sich die Bewohner schon in Sicherheit gebracht, denn die Hausbesitzer wurden rechtzeitig wach und konnten so Schlimmeres verhindern.



Die Bewohner werden erst mal nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können: Durch den Brand und die Löscharbeiten wurde das Haus unbewohnbar. Die Feuerwehr musste sogar Teile des Daches abdecken, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen und weitere Glutnester auszuschließen.



Mithilfe des Ordnungsamts wurden die Bewohner anderweitig untergebracht. Sobald das Gebäude gefahrlos betreten werden kann, werden sich die zuständigen Ermittler auf Spurensuche begeben.