Jülich - Festung Zitadelle vor und nach den beiden Weltkriegen

Jülich. Der Förderverein Festung Zitadelle Jülich lädt am Sonntag, 1. Juli, um 11 Uhr zu einer ganz besonderen Gästeführung ein. Treffpunkt ist die Pasqualinibrücke, der Eingang in die Zitadelle vom Schlossplatz kommend.

Bernhard Dautzenberg zeigt in einem Rundgang durch Festungsanlage, Schloss und Museum die geschichtliche Entwicklung bis zum heutigen Tag. Anhand historischer Fotos aus dem Nachlass Delius werden darüber hinaus verschiedene, heute nicht mehr existente, historische Gebäude und Objekte vorgestellt.

Walther von Delius war Leutnant und Ausbilder in der Unteroffizierschule Jülich. Ein Fotoalbum aus seinem Nachlass zeichnet ein Bild der Festung um das Jahr 1900. Diese Zeitdokumente eröffnen zum Beispiel einen Einblick in die ehemalige Bebauung nördlich des Schlosses, in den Südeingang zum Innenhof oder auf die sogenannte Feldherren-Terrasse. Besonders interessant ist ein Gruppenfoto mit Damen und Herren (teilweise in Tenniskleidung) vor dem ehemaligen Badehaus im Innenhof des Schlosses von 1899.

Die Fundamente des Gebäudes wurden 2014 bei archäologischen Untersuchungen freigelegt. Dieses Gebäude war bisher nur von der Zeichnung auf einer Postkarte bekannt. Für alle Interessierten wird diese Führung sicher eine spannende Zeitreise, die das bedeutende Bauwerk zu einer Zeit vor den beiden Weltkriegen zeigt.