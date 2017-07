Dürboslar.

Bereits zu früher Abendstunde setzte sich der große Festzug anlässlich des Schützenfestes der Dürboslarer Schützenbruderschaft St. Ursula am Festzelt in Bewegung. Bedingt durch das Passieren der Tour de France-Kolonne durch Aldenhoven, hatten sich die Dürboslarer Schützen in diesem Jahr ein bisschen mehr Zeit gelassen, und Petrus sollte diese Geduld belohnen.