Jülich - Festakt 40 Jahre Kunstverein Jülich

Festakt 40 Jahre Kunstverein Jülich

Jülich. Das Jubiläumsjahr, in dem der Kunstverein Jülich sein 40-jähriges Bestehen feiert, geht nun in die 2. Hälfte und steuert auf seinen Höhepunkt zu, den Festakt in der Schlosskapelle der Zitadelle am 1. September, Beginn 18 Uhr.