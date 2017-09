Festwochenende eröffnet das Gemeindezentrum

Dreigeteilt ist das Festwochenende der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Jülich, an dem die offizielle Eröffnung des neuen Gemeindezentrums an der Margaretenstraße 2 erfolgt. Los geht‘s am Freitag, 8. September, mit einem Lobpreiskonzert, das um 19.30 Uhr beginnt. Gestaltet wird der Abend vom Musikteam der FeG Mönchengladbach.

Wer sich ein Bild machen möchte, was aus der ehemaligen Squashhalle geworden ist, sollte sich den Tag der offenen Tür am Samstag von 14 bis 19 Uhr vormerken, zu dem auch die gesamte Nachbarschaft des Gemeindezentrums eingeladen ist. Bei Kurzfilmen, Baubildern, Spielangeboten für Kinder, Bibel-Rallye, Musik, Führungen, Speis und Trank kommt keine Langeweile auf.

Mit Michael Höring, Vorsteher des Rheinischen Kreises des Bundes der FeG, wird am Sonntag, 15 Uhr, in einem Festgottesdienst die Eröffnung des Gemeindezentrums gefeiert. Als Ehrengast wird unter anderem Pastor Simon Diercks erwartet.